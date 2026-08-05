Nippon RAD zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nippon RAD hat am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.48 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9.01 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6.83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 886.1 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 951.0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch