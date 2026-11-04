Nippon RAD gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nippon RAD hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 4.79 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nippon RAD ein Ergebnis je Aktie von 4.19 JPY vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 914.7 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12.23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.04 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch