Nippon Pillar Packing stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nippon Pillar Packing präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 195.34 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 89.74 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 60.33 Prozent auf 23.51 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch