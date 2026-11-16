Nippon Pigment präsentierte Quartalsergebnisse

Nippon Pigment hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 446.72 JPY gegenüber 151.44 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nippon Pigment in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.23 Milliarden JPY im Vergleich zu 10.33 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch