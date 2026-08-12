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12.08.2026 06:37:00
Nippon Pigment präsentierte Quartalsergebnisse
Nippon Pigment hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 244.65 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 69.68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nippon Pigment im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.46 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 9.71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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