NIPPON PARKING DEVELOPMENT: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NIPPON PARKING DEVELOPMENT lud am 11.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5.09 JPY, nach 3.23 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.60 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14.40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.39 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 18.35 JPY gegenüber 15.05 JPY je Aktie im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 10.52 Prozent auf 40.71 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 36.83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch