Nippon Paper Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Paper Industries lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -2.02 JPY. Ein Jahr zuvor waren 16.50 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nippon Paper Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 314.47 Milliarden JPY im Vergleich zu 292.63 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch