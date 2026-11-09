Nippon Paper Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nippon Paper Industries hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 47.69 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -9.960 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Nippon Paper Industries im vergangenen Quartal 317.85 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7.17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nippon Paper Industries 296.59 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch