Nippon Paint veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nippon Paint präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 26.96 JPY. Im Vorjahresviertel waren 19.96 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12.38 Prozent auf 523.65 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 465.95 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch