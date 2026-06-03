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Axalta Coating Systems Aktie 25279047 / BMG0750C1082

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03.06.2026 10:30:36

Nippon Paint und Sherwin-Williams geben Akzo-Nobel-Kaufpläne auf - Kurseinbruch

Axalta Coating Systems
24.13 CHF 0.45%
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AMSTERDAM (awp international) - Nippon Paint Holdings und Sherwin-Williams wollen den Lack- und Farbenhersteller Akzo Nobel nicht mehr übernehmen. Die Firmen verwiesen in einer gemeinsamen Erklärung auf die vom niederländischen Konzern abgelehnten Offerten. An der Börse sackte der Kurs der Aktien um fast 19 Prozent ab.

Akzo Nobel hatte Ende Mai mitgeteilt, dass der Vorstand ein eingegangenes unverbindliches und an Bedingungen geknüpftes Barangebot abgelehnt hat. Stattdessen hielten die Niederländer an ihren Fusionsplänen mit dem US-Rivalen Axalta fest.

Der Offerte zufolge sollten die Aktionäre 73 Euro je Aktie in bar erhalten, die reguläre Jahres- und Zwischendividende ausgenommen und sah eine Zerschlagung des Konzerns vor. Akzo Nobel wäre damit mit rund 12,5 Milliarden Euro bewertet worden. Dem Vorstoss sei ein erstes Angebot vom 16. April vorausgegangen, das Akzo Nobel am 22. April abgelehnt habe, so die Niederländer.

Akzo Nobel und Axalta hatten im November die Pläne für den Zusammengang beider Unternehmen angekündigt. Durch die Fusion soll ein Farbenhersteller mit einem geschätzten Unternehmenswert von rund 25 Milliarden US-Dollar (rund 21,5 Mrd Euro) entstehen. Akzo Nobel würde 55 Prozent an dem kombinierten Unternehmen halten und seine Börsennotierung nach New York verlegen./err/jha/

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Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

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Short 14’638.16 8.90 S5ZB6U
SMI-Kurs: 13’226.78 03.06.2026 10:16:33
Long 12’746.19 19.86 BSUR4U
Long 12’460.37 13.93 S69BJU
Long 11’911.07 8.90 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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