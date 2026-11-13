NIPPON PAINT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NIPPON PAINT hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.070 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat NIPPON PAINT 3.29 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4.04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.16 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch