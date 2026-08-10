Nippon Paint legte Quartalsergebnis vor

Nippon Paint veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 23.12 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 21.48 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19.41 Prozent auf 533.41 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 446.70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch