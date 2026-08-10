Nippon Manufacturing Service: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nippon Manufacturing Service hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5.22 JPY, nach -18.110 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11.20 Prozent auf 21.28 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch