Nippon Light Metal gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nippon Light Metal lud am 02.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 87.08 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nippon Light Metal ein EPS von 54.40 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 171.47 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Light Metal 141.58 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch