NIPPON KODOSHI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NIPPON KODOSHI hat am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 127.49 JPY, nach 61.23 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIPPON KODOSHI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36.95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.44 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4.70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch