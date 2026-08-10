NIPPON KINZOKU: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NIPPON KINZOKU veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 40.85 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NIPPON KINZOKU noch ein Gewinn pro Aktie von 1.35 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.77 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.58 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch