NIPPON KINZOKU gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NIPPON KINZOKU lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 28.27 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NIPPON KINZOKU ein EPS von 30.68 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 12.57 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NIPPON KINZOKU 11.71 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch