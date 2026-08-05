Nippon Kayaku stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nippon Kayaku veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.26 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nippon Kayaku noch ein Gewinn pro Aktie von 0.190 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11.67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 423.0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 378.8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch