Nippon Kayaku mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nippon Kayaku präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0.43 USD gegenüber 0.320 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 418.2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Kayaku 399.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch