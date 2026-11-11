Nippon Kayaku informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nippon Kayaku präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 68.83 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 47.78 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 66.60 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 58.82 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch