NIPPON KANZAI legte Quartalsergebnis vor

NIPPON KANZAI hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 64.42 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 53.52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat NIPPON KANZAI 38.39 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9.27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 35.14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch