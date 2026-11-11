Nippon Jogesuido Sekkei stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nippon Jogesuido Sekkei lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Nippon Jogesuido Sekkei vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 45.42 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -83.050 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.72 Milliarden JPY – ein Plus von 14.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nippon Jogesuido Sekkei 4.12 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch