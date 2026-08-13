Nippon Jogesuido Sekkei präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nippon Jogesuido Sekkei stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 74.50 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nippon Jogesuido Sekkei noch ein Gewinn pro Aktie von 44.36 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13.21 Prozent auf 6.16 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch