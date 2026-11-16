Nippon Ichi Software stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nippon Ichi Software hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 138.53 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Ichi Software -10.960 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 211.48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 763.9 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.38 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch