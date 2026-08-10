Nippon Ichi Software präsentierte Quartalsergebnisse

Nippon Ichi Software hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 12.08 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nippon Ichi Software -33.430 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Nippon Ichi Software 847.7 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 76.49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 480.3 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch