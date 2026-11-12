Nippon Hume: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nippon Hume hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Nippon Hume hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13.52 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13.09 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 11.21 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.72 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch