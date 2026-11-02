Nippon Gear: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nippon Gear hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 37.71 JPY, nach 20.11 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.39 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11.57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nippon Gear einen Umsatz von 2.14 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch