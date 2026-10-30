NIPPON GAS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NIPPON GAS hat am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.96 JPY. Im Vorjahresviertel hatte NIPPON GAS 2.47 JPY je Aktie erwirtschaftet.

NIPPON GAS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47.68 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 42.34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch