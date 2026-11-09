Nippon Flour Mills: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nippon Flour Mills präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Nippon Flour Mills hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 71.79 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 54.45 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nippon Flour Mills im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 106.30 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 103.68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch