Nippon Fine Chemical: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nippon Fine Chemical hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 66.03 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nippon Fine Chemical ein EPS von 68.84 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.83 Milliarden JPY – eine Minderung von 5.80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9.37 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch