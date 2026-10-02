Nippon Filcon informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nippon Filcon hat am 01.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 23.11 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nippon Filcon 17.54 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 7.30 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.69 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch