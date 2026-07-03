Nippon Filcon gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nippon Filcon stellte am 01.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 19.64 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Filcon 15.04 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Nippon Filcon mit einem Umsatz von insgesamt 7.50 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10.05 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch