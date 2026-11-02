Nippon Felt hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nippon Felt präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12.09 JPY gegenüber 6.94 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 2.30 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 5.26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch