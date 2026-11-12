NIPPON EXPRESS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NIPPON EXPRESS hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 99.37 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 12.25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 711.49 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 636.61 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch