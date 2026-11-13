NIPPON EXPRESS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NIPPON EXPRESS präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIPPON EXPRESS 0.080 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 4.47 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 3.46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.32 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch