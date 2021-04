Nippon Express (Nederland) eröffnet Logistikzentrum in Nijmegen

TOKYO, 13. April 2021 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Nederland) B.V. (im Folgenden „NE Nederland"), eine lokale Tochtergesellschaft von Nippon Express Co., Ltd., hat ein Nijmegen Logistics Center in Nijmegen, einer Stadt in der südöstlichen niederländischen Provinz Gelderland, eröffnet.

Die Niederlande liegen im Herzen der grössten europäischen Verbraucherregion, die Frankreich, Deutschland und Grossbritannien umfasst. Das Land dient nicht nur als Tor für Luft- und Seefracht und verfügt über ein hochentwickeltes intraregionales Transportnetzwerk, sondern bietet auch Zollabfertigung und steuerliche Anreize für nicht ansässige Unternehmen, die viele Kunden dazu verleitet haben, die Niederlande als Logistik-Hub zu wählen. Der Süden des Landes liegt besonders nah an den grössten Märkten Deutschlands und ist damit ein optimaler Standort für die Errichtung von Logistikstandorten.

Das neue Logistikzentrum wird als europäisches Ersatzteilzentrum genutzt, das die Bedürfnisse von Takeuchi Manufacturing Co., Ltd. in den Bereichen Lagerung, Distribution und anderen Bereichen erfüllt. Takeuchi entwickelt, produziert und vertreibt kleine Baumaschinen.

Mit der Einrichtung dieses Logistikzentrums wird NE Nederland über mehr als 200.000 m2 Lagerfläche in den gesamten Niederlanden verfügen und daran arbeiten, seine Logistikaktivitäten im Süden des Landes weiter auszubauen.

Beschreibung des Unternehmens

Lagerhaltung für das europäische Ersatzteilzentrum von Takeuchi Manufacturing

(Lagerempfang/Versand, Lagerung und Distribution innerhalb Europas)

Profil des Geschäftsstandorts

Name: Nippon Express (Nederland) B.V. Nijmegen Logistics Center

Adresse: Rietgraaf 2b , 6678 PJ Oosterhout (Gelderland), Niederlande

, 6678 PJ Oosterhout (Gelderland), Niederlande Konstruktion: Einstöckige Stahlbetonkonstruktion

Gesamte Bodenfläche: 8.747 m 2

(Aufschlüsselung)

Bereich des Lagers: 8.444 m 2

Büro: 303 m 2

(Aufschlüsselung) Bereich des Lagers: Büro: Wichtigste Geräte/Einrichtungen: CCTV, LED-Beleuchtung, BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) Bewertung „Very Good"

Betriebsbeginn: März 2021

