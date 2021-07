Nippon Express France obtient la certification GDP pour son entrepôt près de l'aéroport de Paris Charles de Gaulle

TOKYO, 14 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Nippon Express France, S.A.S. (ci-après « NE France »), filiale locale de Nippon Express Co., Ltd, a obtenu la certification « Good Distribution Practice » (GDP) de l'organisme de certification Bureau Veritas Certification France, à compter du 19 mai, pour les opérations de transport aérien et routier (y compris les services de stockage temporaire) dans un entrepôt appartenant à la société et situé sur le site de l'aéroport de Paris Charles de Gaulle, attestant de sa conformité aux normes GDP pour la bonne distribution des produits pharmaceutiques.

La France abrite à la fois des géants pharmaceutiques de renommée mondiale et de nombreux organismes de recherche pharmaceutique de premier plan. Elle est donc naturellement devenue une base pour le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques.

Les installations à température contrôlée de NE France (surface totale : 100 m2) équipées pour maintenir des plages de températures de 2 à 8 °C (réfrigérées) et de 15 à 25 °C (fixes) au sein de son propre entrepôt lui permettront de répondre aux besoins logistiques des clients de l'industrie pharmaceutique en combinant les services de stockage temporaire utilisant ces installations avec les services de transport international à température contrôlée de Nippon Express.

Nippon Express améliorera encore ses services pour répondre à des besoins logistiques pharmaceutiques de plus en plus sophistiqués et diversifiés et renforcera ses efforts en faveur de l'industrie pharmaceutique, positionnée comme une industrie prioritaire dans son plan d'affaires actuel.

Nom et adresse de la succursale

Nom : Entrepôt de Roissy, Nippon Express France, S.A.S.

Adresse : 1 Rue du Chapelier B.P. 18177, 95702 Roissy C.D.G. CEDEX, France

