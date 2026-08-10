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10.08.2026 06:37:00
NIPPON EXPRESS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
NIPPON EXPRESS hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 81.58 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 28.92 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12.38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 704.28 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 626.71 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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