Nippon Express achève l'acquisition des titres de participation dans MD Logistics et MD Express (devenant une filiale)

TOKYO, 6 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Nippon Express Co., Ltd. (Code No.9062, Première section, Bourse de Tokyo ; ci-après la « Société ») annonce par la présente que, comme annoncé le 22 mai 2020, dans « Acquisition de titres de participation dans MD Logistics, Inc. et MD Express, Inc. (devenant une filiale) », elle a achevé l'acquisition de l'ensemble des titres de participation dans MD Logistics, LLC et MD Express, LLC (ensemble, « MD Logistics ») (*Remarque) via la filiale américaine de la société, Nippon Express USA, Inc.

(*Remarque) Les appellations commerciales de MD Logistics étaient MD Logistics, Inc. et MD Express, Inc. Toutefois, comme annoncé précédemment, les deux entités ont été réorganisées en une société à responsabilité limitée (Limited Liability Company (LLC)) dans le cadre de la procédure de transfert des titres de participation.

MD Logistics, créée en 1996, est un fournisseur de services logistiques intérieurs pour les industries des produits pharmaceutiques et du détail aux États-Unis. Le chiffre d'affaires de MD Logistics pour l'exercice clos en décembre 2019 était de 51 millions USD (environ 5,5 milliards JPY).

Le Nippon Express Group développe une large gamme de systèmes de services logistiques adaptés à l'industrie pharmaceutique. En plus d'investir dans des solutions d'entreposage et de livraison au Japon conformément aux normes de contrôle de qualité basées sur les directives PDM, la société travaille également à l'étranger pour développer des installations logistiques conformes aux directives pour la distribution pertinente de produits pharmaceutiques dans chaque pays.

Dans le cadre du système de gestion interne conforme aux concessions de licences et aux directives concernant la manipulation des produits pharmaceutiques, MD Logistics fournit des opérations de traitement de distribution telles que le stockage et l'emballage dans une gamme de températures allant de -40°C à + 25°C, confirmant sa capacité à fournir des services sur mesure répondant aux exigences de chaque client. En outre, MD Logistics fournit également des services de collecte et de livraison rapides couvrant l'ensemble des États-Unis. Avec 4 entrepôts dans l'état de l'Indiana, connu sous le nom de « Carrefour de l'Amérique », MD Logistics a obtenu un excellent accès non seulement au transport terrestre mais aussi au transport aérien international et national. De plus, un autre entrepôt à Reno, dans le Nevada, améliore l'accessibilité dans la région occidentale.

En incluant MD Logistics au Groupe en tant que filiale, Nippon Express a acquis des fonctions de logistique intérieure aux États-Unis, ce qui constitue environ 40 % de la demande pharmaceutique mondiale et représente le plus grand marché de biens de consommation au monde. À l'avenir, la société compte fournir des services logistiques intégrés en combinant le réseau de transport international du Groupe pour soutenir la mondialisation des chaînes d'approvisionnement de ses clients.

