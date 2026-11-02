Nippon Electric Glass: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nippon Electric Glass hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 44.62 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Electric Glass 85.90 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 76.05 Milliarden JPY – eine Minderung von 2.88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 78.31 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch