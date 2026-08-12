Nippon Dry-Chemical: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Dry-Chemical hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 52.83 JPY gegenüber 37.34 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 13.26 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.83 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch