Nippon Denko hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nippon Denko lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10.49 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -0.170 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.80 Prozent auf 20.12 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch