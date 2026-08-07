Nippon Denko gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nippon Denko hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -26.05 JPY. Ein Jahr zuvor waren 3.24 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.37 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.73 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch