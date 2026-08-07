Nippon Crucible: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nippon Crucible lud am 06.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 9.56 JPY. Im letzten Jahr hatte Nippon Crucible einen Gewinn von 8.30 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.74 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.35 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch