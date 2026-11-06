Nippon Crucible präsentierte Quartalsergebnisse

Nippon Crucible hat am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 23.47 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13.77 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Nippon Crucible mit einem Umsatz von insgesamt 2.81 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4.54 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch