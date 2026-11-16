Nippon Concrete Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nippon Concrete Industries gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Nippon Concrete Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 24.33 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5.77 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nippon Concrete Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.78 Milliarden JPY im Vergleich zu 12.88 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch