Nippon Computer System informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nippon Computer System hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 41.36 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 35.57 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.25 Milliarden JPY – eine Minderung von 9.86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.83 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch