Nippon Computer Dynamics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nippon Computer Dynamics hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 58.47 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nippon Computer Dynamics noch ein Gewinn pro Aktie von 57.77 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nippon Computer Dynamics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.70 Milliarden JPY im Vergleich zu 7.65 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch