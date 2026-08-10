Nippon Computer Dynamics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nippon Computer Dynamics hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 31.34 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nippon Computer Dynamics noch ein Gewinn pro Aktie von 28.20 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.30 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.29 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch