Nippon Chuzo KK: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nippon Chuzo KK hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 87.72 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 44.72 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.90 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 29.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.01 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch